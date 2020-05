10 DIY autour du muguet à offrir le 1er mai

Posted by -

Voici 10 DIY autour du muguet pour occuper ce long week-end du 1er mai. Au programme : peinture, découpage, collage, modelage pour de jolies créations porte-bonheur à offrir.

10 DIY autour du muguet

J’ai parcouru le net à la recherche de tutos pour réaliser de belles créations autour du muguet, ma fleur préférée ! Il y en a pour tous les âges et pour tous les talents.

Un brin de muguet avec la peinture à doigts

Voici une idée de création à réaliser avec bébé. On sort la peinture à doigts et on y trempe les doigts et… les pieds !

A voir sur le blog Humeurs créatives.

Un brin de muguet en Playmaïs

Il fallait y penser ! Des feuilles de papier, de la peinture, du fil chenille et des Playmaïs pour faire les petites fleurs de muguet. Le tout bien présenté dans un pot en verre. Un bouquet joliment emballé, prêt à offrir !

Bricolage à voir sur le blog Les Pious de Chatou.

Un brin de muguet en papier en pot

Des brins de muguet à clochettes cœurs, des pots décorés, c’est l’activité 1er mai du blog Lilou’s Shark !

Un brin de muguet sur sa tige dorée

Une création pleine de poésie sur le blog L’atelier bleu à paillettes. Et un tuto à suivre pas à pas pour réaliser ces jolies clochettes de muguet sur une tige de métal doré.

Un bouquet de muguet en pâte à modeler

Ce DIY va demander de la dextérité ! Créez un joli bouquet de muguet en pâte à modeler grâce au tuto du blog My Flower Designer.

Des cartes porte-bonheur à imprimer

Le blog Avec ses 10 ptits doigts propose de télécharger et d’imprimer des cartes muguet porte-bonheur pour le premier mai.

Un cadre 3D du 1er mai à imprimer

Rendez-vous sur le blog Dans mon Bocal pour télécharger gratuitement un modèle à imprimer qui permettra de composer un joli cadre 3D et son brin de muguet.

Un tableau muguet en quilling

A vos rubans de papier, prêts ? Roulottez ! Et réalisez ce beau tableau du premier mai et son muguet en quilling.

Le DIY est expliqué pas à pas sur le blog Mes Petits Bonheurs.

Un bouquet de muguet en perles

Créez votre bouquet éternel de brins de muguet en perles. Un tuto vu sur Pinterest.

Un mobile fleurs de muguet

Légèreté et équilibre sont au rendez-vous de ce DIY : un mobile muguet. Lancez-vous grâce au tuto disponible sur le blog Kraft and Carat.

Cette sélection de DIY autour du muguet vous a plu ? Epinglez-là sur Pinterest ! 😉

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

Tumblr