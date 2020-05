Vente privée Levi’s : Les indispensables de la mode jeans

La marque américaine mythique de denim Levi’s présente sa collection mode en vente privée. De beaux dressings casual pour homme, femme et enfant nous y attendent à prix réduits.

La vente privée Levi’s

En rayon, un grand choix de jeans coupe droite, regular, bootcut, slim, skinny, pour tous les styles.

Côté couleurs, on a le choix entre plusieurs teintes et délavages : brut, bleu clair, bleu taché, blanc, gris, noir…

Et avec ceci, des pantalons classiques en toile coton ou velours, des bermudas, shorts et jupes en jeans, mais aussi des T-shirts imprimés, des polos et chemises détente unies, à carreaux ou en jeans, des sweat-shirts et hoodies, des pulls, des vestes en denim, des blousons, bombers et doudounes, des manteaux et parkas.

Deux pièces phares de la marque sont présentes : le sweat-shirt basique imprimé du logo et l’indémodable jeans Levi’s 501 👖 :

La collection est complétée de quelques accessoires, ceintures et bonnets.

Le tout compose des looks à la cool pour le quotidien.

La vente privée Levi’s est ouverte chez BazarChic jusqu’au 29 mai 2020.

