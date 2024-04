La Reboucle x Smala : le vestiaire seconde main pour enfant

La Reboucle, l’offre de seconde main de la boutique La Redoute s’associe à Smala pour proposer une offre mode d’occasion pour enfant.

La Reboucle et Smala

Les adeptes de l’achat d’occasion connaissent sûrement La Reboucle, le catalogue La Redoute d’articles de seconde main. C’est une des alternatives écolo et bon marché des shopping addicts ! On y achète des pièces de toutes marques et pour toute la famille à petits prix.

Afin d’étoffer son offre pour les kids, La Reboucle a fait appel à Smala, le spécialiste de la vente en ligne de vêtements d’occasion pour bébé et enfant. Le site smala.com habille les 0-16 ans de fringues en super état de belles marques de mode enfantine.

Ainsi, retrouvez dès maintenant, sur la boutique La Reboucle, de beaux vêtements Monoprix, Vertbaudet, Zara, Petit Bateau, Bonton, Ikks, Tommy Hilfiger, Cyrillus, DPAM…

En ce moment, La Reboucle présente une sélection de vêtements seconde main pour la saison printemps été. C’est l’occasion idéale de préparer les petits dressings pour les beaux jours. Rendez-vous donc sur l’offre La Reboucle x Smala pour dénicher plein de jolies pièces pour les kids : des petites robes, des tops à bretelles, des blouses et chemises à motifs, des T-shirts et débardeurs imprimés, des shorts et des jupes qui tournent à petits prix.

Voir la sélection La Reboucle x Smala

