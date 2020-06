Quelles sont les meilleures tendances de la mode écologique et éthique ?

L’industrie de la mode est l’une des plus polluantes au monde. Avec la crise sanitaire du Covid-19, de plus en plus de personnes ont été forcées de revoir leurs modes de consommation. Ainsi, de nombreuses initiatives ont vu le jour notamment dans le domaine de la mode écologique et éthique.

Donner une seconde vie à ses vêtements

Afin de limiter efficacement le gaspillage de textile actuel, de plus en plus de personnes choisissent de donner une seconde vie à leurs vêtements. Pour ce faire, vous pouvez évidemment donner aux associations les vêtements dont vous ne vous servez plus. Toutefois, vous pouvez opter pour une solution génératrice de revenus en choisissant de revendre vos vêtements. Pour ce faire, vous n’avez qu’à télécharger une application shopping parmi toutes celles qui existent.

Outre le fait de vous permettre de générer un peu d’argent, vendre ses vêtements est devenu un véritable geste écologique, car cela permet de lutter efficacement contre le gaspillage. En effet peu de gens le savent, mais les Français consomment 17 kilos de textile par an, dont 9 kilos de vêtements. Toutefois, la majorité de ces vêtements ne sont pas recyclés, ce qui entraîne un gaspillage de ressources énorme.

Soutenir les initiatives innovantes

S’il est vrai que l’industrie de la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde, il existe cependant certaines initiatives qui méritent le respect. Il est en effet désormais possible de s’offrir des vêtements conçus à partir de bouteilles en plastique recyclées. Il s’agit pour être précis de vêtements réalisés à base d’un polyester provenant de bouteilles en plastique.

On estime qu’un million de bouteilles en plastique sont vendues chaque minute dans le monde. Ces bouteilles finissent enfouies ou incinérées alors qu’il est possible de les recycler de nombreuses façons. En récupérant le polyester de ces bouteilles pour créer de nouveaux vêtements, il est possible d’offrir aux consommateurs des produits écologiquement responsables qui sont toutefois en tout point semblables aux autres vêtements.

