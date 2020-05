Sarenza : Les masques grand public Berthille livrés à domicile

Sarenza, la boutique de chaussures multi marques, propose à la vente des masques grand public réalisés par la maison de maroquinerie Berthille. Deux modèles en tissu adaptés à tous sont disponibles en livraison à domicile.

De nombreuses marques et enseignes jouent la carte de la solidarité et proposent des produits en lien avec la crise sanitaire actuelle.

Sarenza avait déjà ouvert, en partenariat avec Monoprix, un rayon produits d’hygiène livrés à domicile. pour faciliter le quotidien.

Il est vrai que sans talent de couturière, ni machine à coudre, on a du mal à se procurer ces fameux masques qui vont devenir indispensables les jours qui viennent, lors du « déconfinement ».

Les créatrices sont débordées par les commandes faites par les particuliers mais aussi par les collectivités. Et avec les exigences en terme de normes et certifications, certaines couturières hésitent à se lancer sur le créneau.

Voila donc une offre qui en aidera plus d’un.

Les masques Berthille chez Sarenza

Il s’agit de masques adulte « grand public » en tissu confectionnés par la maison française de maroquinerie Berthille.

Ils viennent en complément des gestes barrière et la distanciation physique.

Ces masques sont lavables en machine à 60° au moins 5 fois et réutilisables. Le tissu 100% coton utilisé a été testé en laboratoire.

Deux modèles sont disponibles sur le site :

Le masque Berthille catégorie 1 norme AFNOR SPEC S76-001, avec 2 paires de liens à nouer derrière la tête

Le masque « bec de canard » Berthille catégorie 1, norme AFNOR SPEC S76-001, avec liens à nouer

Ces masques Berthille sont vendus par lot de 2 sur le site Sarenza au prix unique de 9,99 €.

Soit près de 5 € le masque, ce qui est un prix correct pour ce type de protection.

Chaque fiche produit rappelle les recommandations sur le port du masque.

La livraison est prévue sous 24 heures.

C’est le montant des frais de port qui vient faire grimper l’addition : 5,99 € par Chronopost.

A noter : La livraison est offerte dès 50 € d’achat sur le site. Donc si vous aviez prévu un achat de chaussures pour l’été, c’est le moment de passer une commande groupée ! 😉

Vous avez d’autres bons plans masques ? Partagez-les !

Vous êtes couturière et créez des masques ? N’hésitez pas à mettre un lien vers votre boutique !

