Choisir la robe parfaite peut être une tâche intimidante pour beaucoup de femmes. Avec tant de styles, de coupes et de couleurs disponibles, il est facile de se sentir dépassée. Cependant, en connaissant votre morphologie et en choisissant des robes qui la mettent en valeur, vous pouvez être sûre de toujours faire sensation dans n’importe quelle tenue. Découvrez ci-dessous quelle robe choisir selon sa morphologie.

Robes pour les silhouettes en A

Pour celles dont la silhouette forme un A, marquée par des hanches plus prononcées que les épaules, orientez-vous vers des robes qui focalisent l’attention sur le haut de votre corps. Les robes ajustées au niveau de la poitrine et s’évasant ensuite vers le bas sont parfaites pour rééquilibrer votre silhouette. Ces robes mettront en valeur votre poitrine tout en camouflant vos hanches plus larges. Les décolletés en V ou les robes avec des détails au niveau du buste sont également flatteurs pour ce type de morphologie, car ils attirent le regard vers le haut. Le guide des morphologies par Karl Marc John peut vous aider à trouver des robes qui correspondent à votre silhouette en A.

Robes pour les silhouettes en H

Les femmes avec une silhouette en H, où les épaules et les hanches ont à peu près la même largeur, peuvent opter pour des robes qui créent l’illusion de courbes plus marquées. Pour cela, les ceintures à la taille sont votre meilleur allié. Choisissez des robes qui permettent de marquer la taille et qui ajoutent du volume aux hanches et à la poitrine. Les robes trapèze et les robes moulantes qui suivent les courbes du corps sont excellentes pour sublimer cette morphologie. Recherchez des robes avec des embellissements au niveau de la taille pour donner du volume à cette zone et obtenir une silhouette plus équilibrée.

Robes pour les silhouettes en V

Si vos épaules sont plus larges que vos hanches, vous avez probablement une silhouette en V. Pour équilibrer cette morphologie, optez pour des robes qui attirent l’attention sur le bas du corps. Les robes avec des jupes évasées, des détails au niveau de la hanche ou des robes maxi avec des motifs audacieux sur le bas sont parfaits pour créer un équilibre visuel. Évitez les décolletés trop larges qui accentuent les épaules et privilégiez les encolures plus étroites pour mettre en valeur votre décolleté. En ajoutant des ceintures ou des détails à la taille, vous pouvez également créer l’illusion d’une silhouette plus équilibrée.

