Promod dévoile une capsule de 6 robes aux imprimés italiens

Promod a lancé en avant-première sur son site une capsule imprimés italiens exclusifs : 6 robes à fleurs must have à porter tout l’été !

La capsule Promod imprimés italiens

En quête d’originalité pour sa collection été, Promod est partie dénicher les plus beaux imprimés ! Direction le Nord de l’Italie, région reconnue pour son savoir-faire en matière de tissu et techniques d’impression. C’est autour du Lac de Côme que sont réunies les maisons historiques dans le domaine du textile.

Promod a rapporté de son voyage 6 beaux tissus italiens.

Tissus dans lesquels la marque nous a confectionné 6 robes magnifiques disponibles en avant-première sur l’e-shop.

Il faut dire que la robe à fleurs est la pièce phare de toute collection Promod !

Coup d’œil à cette capsule aux imprimés floraux exclusifs.

La robe portefeuille en voile crêpé doublé et rehaussé de détails irisés.

Son décolleté V croisé est boutonné sur le côté et fermé d’un lien à nouer à l’intérieur.

La taille est soulignée d’une ceinture plissée.

Cette robe est disponible en kaki à motifs floraux multicolores et jaune à motifs végétaux verts.

Son prix : 69,95 €

La robe chemise est boutonnée sur toute sa longueur.

Ses manches courtes sont légèrement volantées.

La taille est marquée par une ceinture à nouer.

Son prix : 44,95 €

La robe longue à fines bretelles affiche un décolleté V devant et dos.

Elle se ferme par un zip discret sur le côté.

Cette robe est disponibles en marine à fleurs multicolores ou en bleu à fleurs roses.

Son prix : 79,95 €

La robe à bretelles fines et ajustables est ample et évasée. Sa base est asymétrique.

Son décolleté V est souligné d’un liseré rose.

Le textile léger en viscose crêpé affiche de beaux motifs floraux dans les tons roses et violets.

Son prix : 49,95 €

