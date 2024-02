Pourquoi choisir une cafetière Nespresso et laquelle acheter ?

Amateurs de café, savez vous quelle cafetière Nespresso serait la plus adaptée à votre consommation ? Voici des pistes pour guider votre achat.

Pourquoi acheter une machine expresso ?

Vous faites partie des 80% de Français qui aiment le café. Vous ne commencez pas une seule journée sans votre dose de caféine le matin, vous appréciez aussi finir votre déjeuner avec un petit expresso et aimez en déguster un mug à tout moment de la journée.

Vous êtes donc prêt à investir dans une nouvelle machine expresso. Sachez que cette cafetière est pratique et facile d’utilisation. Il vous suffit de remplir le réservoir d’eau, d’insérer une capsule, et d’appuyer sur le bouton. Le temps que l’eau chauffe et voilà ! votre breuvage est prêt. Reste à choisir une cafetière adaptée à vos besoins !

Pourquoi opter pour une machine Nespresso ?

Un café aux arômes préservés

Premier argument de choix : le goût !

La machine Nespresso est une cafetière à capsules rigides. Le café est conditionné dans une enveloppe d’aluminium hermétique. Cela permet d’envoyer la pression nécessaire pour extraire tout l’arôme du café.

Un café à votre goût

Ce qui fait le succès de la machine Nespresso, c’est aussi la grande variété de saveurs différentes disponibles.

Volluto, Capriccio, Arpeggio, Ristretto, Napoli… choisissez le style et l’intensité de votre café. Sans oublier le déca pour le soir.

La renommée de la cafetière Nespresso fait aussi que de nombreuses marques proposent leur café au format capsules compatibles.

Une cafetière design

La machine à café trône habituellement à plein temps sur le plan de travail de la cuisine, alors autant qu’elle soit jolie !

Nespresso a su aller technologie et esthétique pour proposer des cafetières design. On aime ses lignes rondes et épurées qui s’intègrent parfaitement dans une cuisine tendance.

Des capsules recyclables ou compostables

Les capsules classiques en aluminium sont recyclables. Vous pouvez les jeter dans les poubelles à couvercle jaune ou les rapporter en point de collecte et en magasin Nespresso.

Il est aussi possible d’acheter des capsules de café compostables, encore plus écologiques, réalisées en papier.

Comment choisir votre cafetière Nespresso ?

Maintenant que vous êtes décidé pour la marque, reste à choisir le modèle.

Nespresso s’est associé aux meilleurs fabricants d’appareils ménagers, tels que Krups, Magimix ou De’Longhi pour proposer des machines à café fiables et durables.

Il existe deux types de machines Nespresso :

La gamme Nespresso Original se compose de cafetières à extraction traditionnelle à haute pression.

Ces machines proposent du café en tasse, du ristretto au longo.

Dès 99 € optez pour l’iconique Inissia. Craquez aussi pour la design Pixie ou la moderne Citiz.

se compose de cafetières à extraction traditionnelle à haute pression. Ces machines proposent du café en tasse, du ristretto au longo. Dès 99 € optez pour l’iconique Inissia. Craquez aussi pour la design Pixie ou la moderne Citiz. La gamme de cafetières Nespresso Vertuo utilise l’extraction par centrifusion. Température, puissance et volume d’eau se règlent automatiquement selon la capsule pour une infusion optimale et un café parfait.

Plus polyvalentes, ces machines préparent tous les formats de boissons chaudes, de l’expresso au mug.

Dès 99 € découvrez la Vertuo Pop disponible dans plein de coloris sympas. Pour plus d’options, visez la Vertuo Next ou la modulable Vertuo Plus.

J’aime ça : J’aime chargement…