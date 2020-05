Opération #acheteunmasque : achète ton masque = achète son masque

Toujours à la recherche d’un masque en tissu ? Participez à l’opération #acheteunmasque. Pour chaque masque acheté, un masque est offert à ceux qui en ont besoin.

L’opération #acheteunmasque

Rendez-vous sur le site Showroomprivé pour acheter un masque solidaire.

Achète ton masque = Achète son masque

Le principe : vous achetez un masque pour vous, et un masque est offert à quelqu’un qui en a besoin. Pour cette opération, Showroomprivé est en partenariat avec l’association humanitaire La Chaîne de l’Espoir.

Voici une courte vidéo pour en savoir plus sur l’opération #acheteunmasque :

Les masques en vente

Il s’agit de masques en tissu 100% coton anti-projection aux normes AFNOR de fabrication française.

Ces masques viennent en renfort des gestes barrières.

Ils sont lavables 10 fois.

Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger la fiche technique.

Ces masques sont disponibles en taille adulte et taille enfant.

Et puisque c’est devenu notre nouvel accessoire de mode, on parle style ! On a donc de l’uni, et un peu de fantaisie avec des imprimés petits cœurs, des fleurs, des motifs géométriques… Ça rend l’objet moins anxiogène !

Tous les masques sont vendus au prix unique de 5,99 €.

Cette vente est de courte durée et terminera le 14 mai 2020 à 8h.

Si vous avez raté la vente spéciale chez Showroomprivé, vous pouvez retrouver ces masques sur le site de l’opération : acheterunmasque.fr au prix de 10 €.

