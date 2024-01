Nouvelle collection Morgan est synonyme de nouvelles pépites mode à shopper d’urgence ! Découvrez les looks de janvier 2024.

Les looks phares de la collection Morgan de janvier 2024

Les saisons passent et les collections Morgan défilent avec toujours autant d’élégance. La vague de froid terminée, l’enseigne de mode féminine nous propose des looks plus légers et résolument citadins.

Zoom sur quelques looks phares de cette dernière capsule. Tantôt glamour, tantôt rock, tantôt folk, la silhouette Morgan se décline avec chic et féminité.

Voici un bel imprimé fleuri et romantique qui annonce avec un peu d’avance le printemps !

Cette robe glamour en voile à motif floral affiche un décolleté en V, une taille marquée grâce à des fronces au dos et un jupon évasé.

Son prix : 80 €

Je la veux !

Exprimez votre esprit rebelle avec ce T-shirt à print Rock N Roll. On adore son coloris gris délavé, son imprimé effet vintage et ses manches courtes finition revers.

Son prix : 30 €

Je le veux !

Le T-shirt est ici porté avec le pantalon noir 7/8 à poches zippées.

Ambiance folk avec la robe midi à motifs abstraits, un brin psychédéliques.

On aime son textile léger, son décolleté en V et ses découpes sous poitrine pour marquer la taille.

Son prix : 90 €

Je la veux !

La robe blazer, c’est un peu la signature Morgan. Rares sont les collections sans quelques beaux modèles.

La voici donc déclinée en jeans dans un style un peu plus casual mais toujours impeccable.

Son prix : 80 €

Je la veux !

Enfin, pièce phare de cette nouvelle collection Morgan : le Mchouchou de janvier 2024.

Il s’agit d’une veste en vinyle blanc cassé, coupe droite, col à revers, 2 poches sur les côtés, 2 poches zippées sur la poitrine.

Son prix : 75 €

Je la veux !

L’offre nouvelle collection Morgan

Les habituées connaissent déjà l’offre. Comme à chaque lancement de collection, profitez de 15 € de réduction tous les 70 € d’achat.

L’offre est valable sur l’ensemble de la nouvelle collection de janvier jusqu’au 6 février 2024.

J'en profite !











