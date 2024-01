Le Mchouchou Morgan N°2 : la veste en vinyle – janvier 2024

Morgan présente son Mchouchou de janvier 2024. Sa création star du moment est une jolie petite veste city en vinyle ivoire.

Le Mchouchou Morgan de janvier 2024

Lancé en décembre dernier, le Mchouchou est la fringue must have de la collection du moment.

Désignée chaque mois par les stylistes Morgan, c’est la It-pièce à la fois tendance et facile à porter, qui va nous apporter une dose de style tout en nous sublimant à coup sûr.

Pour le mois de janvier 2024, l’enseigne de mode féminine a dévoilé une veste courte en vinyle brillant coloris ivoire.

D’allure city, elle affiche une coupe droite, un col à revers, 2 poches sur les côtés, 2 poches zippées sur la poitrine.

Son style rock d’inspiration sixties affirme définitivement un look.

La veste en vinyle Morgan est en vente au prix de 75 €.

Je la veux !

Comment porter la veste Mchouchou de janvier 2024 ?

Cette jolie veste en vinyle accompagne à merveille les looks urbains. Tantôt chic et sage, tantôt casual et rock, elle ajoute la touche finale à votre tenue de ville.

C’est la pièce parfaite au boulot comme en sortie.

Morgan a fait défiler sa veste star du mois. Coup d’œil à 2 looks à adopter :

En mode tailleur chic : la veste est ici portée avec la jupe en vinyle assortie.

On apporte du contraste avec un pull à col montant noir, un collant opaque et de jolies bottes.

En mode casual, on porte la veste en vinyle avec un top décolleté, un jeans confortable et des baskets.

Découvrir la nouvelle collection Morgan

J’aime ça : J’aime chargement…