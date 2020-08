Les bons plans de la rentrée : mode, cartable, fournitures scolaires

J-5 avant la rentrée des classes… Voici les bons plans de rentrée de dernière minute pour équiper les enfants pour l’école !

Les bons plans de rentrée 2020

Offre de rentrée Cyrillus : -30% sur le 2ème article

La boutique de mode pour toute la famille fait son offre de rentrée. On bénéficie de 30% de réduction sur le 2ème article acheté parmi :

une sélection d’indispensables : cartables , sacs à dos, trousses et sacs de sport

, sacs à dos, trousses et sacs de sport une sélection mode : des vêtements sympas pour tous les jours, des chaussures, des joggings pour le sport, des blouses et tabliers pour la peinture et les arts plastiques.

L’offre de rentrée Cyrillus est en cours jusqu’au 8 septembre 2020.

J'en profite !

Kiabi : looks de rentrée à petits prix

Kiabi prend soin de notre budget et nous a préparé des looks de rentrée à petits prix. Mode, chaussures, sport, nuit, il y en a pour tous les moments de la journée !

T-shirts à partir de 2 €, sweats à partir de 4 €… sans oublier l’indispensable de cette année : le masque !

Je fonce !

Offre de rentrée Vertbaudet : jusqu’à-40% sur une sélection

Direction la boutique Vertbaudet pour profiter de jusqu’à 40% de réduction sur une sélection d’articles pour la rentrée.

Mode, chaussures, bureau, bibliothèque et mobilier, rangement et linge pour enfant, on s’équipe pour la rentrée à l’école et à la maison !

J'en profite !

La Redoute : les petits prix sont de rentrée

L’enseigne La Redoute propose une sélection mode enfants à petits prix ainsi que quelques articles à prix réduits pour les kids !

A ne pas manquer aussi la rubrique « J’peux pas j’ai école » avec des cartables, sacs et trousses, quelques fournitures et articles de bureau.

J'y vais !

Les prix nets Gsell

Le spécialiste du sac a lancé pour la rentrée des classes des offres intéressantes sur 2 marques fétiches des écoliers, collégiens, lycéens et étudiants :

15% de réduction sur les cartables Tann’s et sur toute la boutique avec le code promo SUMMER

et sur toute la boutique avec le 20% de réduction sur les sacs à dos Eastpak et il y a du choix !

Je m'équipe !

Spartoo : It’s school time!

Spartoo aussi célèbre la rentrée. Tout un rayon lui est consacré. Il y en a pour la maternelle, le primaire, le collège et le lycée. Un grand choix de cartables, sacs, trousses, vêtements et chaussures nous y attendent. On profite de remises sur une une sélection d’articles.

J'en profite !

Auchan : les bonnes affaires de rentrée

On profite de petits prix et de réductions sur un grand choix de fournitures scolaires : cartable et trousses, cahiers et papeterie, stylos, feutres et écriture…

Les porteurs de carte Auchan cagnottent en plus sur de nombreux produits !

J'y vais !

Hema : fantaisie et petits prix

Choisissez votre style pour la rentrée ! Fantaisie et petits prix sont au rendez-vous chez Hema pour une rentrée pleine de fun !

En rayon : sacs à dos et trousses, cahiers et papeterie, classeurs et pochettes, stylos, crayons et feutres, agendas scolaires, accessoires de bureau, matériel de géométrie… Tout y est et en couleurs !

Je veux !

