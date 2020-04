Vente privée Skechers chaussures sport et lifestyle

Connue pour ses baskets lifestyle, que Britney Spears et Christina Aguilera mettaient en valeur dans ses publicités, Skechers chausse, confortablement et sportivement, femmes et enfants en vente privée.

La vente privée Skechers

Rendez-vous sur Showroomprivé pour profiter de ce bon plan shopping chaussures !

La marque californienne nous y propose une petite sélection de chaussures de sport, chaussures de marche et de running, ballerines sportives au design original, slip-on ultra-flexibles, chaussures de ville et sandales.

Le confort est garanti grâce à leurs semelles moelleuses à mémoire de forme, absorbant les chocs.

Tous ces modèles sont disponibles à petits prix. Les remises affichées sont autour de 50%

La vente privée Skechers est chez Showroomprivé ouverte jusqu’au 29 avril 2020 à 8h.

J'y vais !

Showroomprivé prévoit une expédition rapide des commandes.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour une paire de chaussures Skechers ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Skechers est terminée ?

Retrouvez les collections Skechers chez Spartoo ! Et profitez de réductions grâce aux codes promo que je mets à jour régulièrement en colonne de droite.

Jetez aussi un œil à tous les bons plans chaussures femme annoncés sur le blog.

