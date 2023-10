Vente privée H&M : collections mode femme, homme, enfant

Faites le plein de fringues tendance sur cette vente privée H&M ! La marque sort exceptionnellement de sa boutique pour nous faire profiter de ses collections à prix mini !

H&M Hennes & Mauritz

Erling Persson lance Hennes en 1947 pour proposer une mode féminine accessible. Devenue H&M, la marque suédoise arrive en France en 1998.

L’enseigne de prêt-à-porter connait aujourd’hui un succès international et habille toute la famille à petit prix.

La vente privée H&M

Voila des années que ses magasins ouvrent partout en France pour distribuer ses collections au top des tendances. H&M arrive aujourd’hui chez Showroomprivé pour offrir toujours plus de mode à prix léger. Cette vente privée est un grand déballage de fringues pour femme, homme et enfant. On y fonce s’habiller pour toutes les saisons, pour pas cher !

On y retrouve un beau choix de vêtements et accessoires pour tous les styles. En rayon, des tops et T-shirts, blouses et chemises, robes et combis, jupes et shorts, jeans et pantalons, pulls et sweat-shirts, vestes et blousons.

Et avec ceci ? de la lingerie et des maillots de bain, des chaussures, sacs, ceintures, lunettes de soleil, élastiques et pinces à cheveux, bijoux fantaisie… Sans oublier la ligne maternité et la collection maquillage.

C’est le bon plan shopping à ne pas manquer car la marque se fait rare sur les sites de ventes privées… Aussi, dépêchez-vous, car à ces prix-là, le stock diminue très vite !

La vente privée H&M est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 24 octobre 2023 à 8h.

J'y vais !

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour les collections mode H&M ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

J'en profite !

