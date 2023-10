Vente privée Tann’s : Cartables et trousses à petits prix

Attention bon plan de rentrée ! La vente privée Tann’s équipent les petits écoliers de cartables et trousses sympas à prix réduits.

T’as ton Tann’s ?

Est-il encore nécessaire de présenter la marque ? Tann’s nous équipait déjà de cartables robustes lorsque nous étions à l’école primaire. Elle se retrouve maintenant sur le dos de nos enfants. Et à voir les sorties d’école, c’est la marque chouchoute des familles !

Il faut dire que la qualité est au rendez-vous, avec des cartables costauds, renforcés où il faut pour subir les ouvertures-fermetures, chargements et multiples manipulations et des bretelles confortables.

Les lignes sont classiques et déclinées pour tous les styles.

La vente privée Tann’s

On aime voir ouvrir cette vente privée avant la rentrée des classes pour équiper les enfants dès le premier jour d’école !

Si vous n’avez pas encore eu le temps de changer les cartables, voici une session de rattrapage.

Rendez-vous sur le site Showroomprivé pour choisir parmi :

des cartables pour l’école primaire, format 35 cm, 38 cm et 41 cm

pour l’école primaire, format 35 cm, 38 cm et 41 cm des cartables à roulettes format 38 cm

format 38 cm des trousses zippées assorties

Besoin d’un nouveau cartable pour la rentrée scolaire ? Faites vite !

Les différents modèles affichent des réductions autour de 40%.

La vente privée Tann’s est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 9 octobre 2023 à 8h.

J'y vais !

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour sacs et cartables Tann’s ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

J'en profite !

Cette vente privée Tann’s est terminée ?

Retrouvez les sacs et cartables Tann’s chez Spartoo.

Jetez aussi un œil aux bons plans pour enfant annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Laissez ce champ vide si vous êtes humain :

J’aime ça : J’aime chargement…