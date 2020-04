Vente privée Eastpak sacs et bagages

Après un passage à dans l’armée, Eastpak a pris le chemin de l’école puis nous accompagne dans nos voyages. Shoppez vos sacs et bagages Eastpak à petits prix sur cette vente privée !

La vente privée Eastpak

Eastpak, c’est la marque américaine de sacs, qui à l’origine étaient dédiés aux forces armées. Depuis, ces fameux sacs ont fait leur apparition au dos des étudiants et envahissent maintenant les cours d’école.

Cette vente nous propose une grande sélection de sacs et bagages aux lignes basiques, au style tendance et aux matières et finitions robustes.

Direction BazarChic pour découvrir la sélection Eastpak ! La marque nous suit partout au quotidien et en vacances.

Sa collection se compose de sacs à dos unis colorés ou à motifs fantaisie, de trousses pour stylos, de cabas et sacoches à bandoulière, de trousses de toilette, de sacs de voyage à roulettes et valises rigides.

On y retrouve les modèles classiques de la marque à prix réduits. La vente privée Eastpak est ouverte chez BazarChic jusqu’au 3 mai 2020.

Cette vente privée Eastpak est terminée ?

