Les Happy Days Morgan : -30% sur le 2ème article

Vive les Happy Days Morgan ! En ce moment dans la boutique, on profite de 30% de réduction sur le 2ème article acheté et de la livraison offerte !

Les Happy Days Morgan

Rendez-vous sur la boutique en ligne Morgan pour vivre des Happy Days version shopping !

Les réductions

Place aux réductions avec -30% sur le 2ème article acheté.

La remise est effectuée automatiquement au panier dès l’ajout de deux articles.

L’offre est valable une seule fois sur la commande. Et bonne nouvelle, elle s’applique sur l’article le plus cher !

La livraison offerte

En plus, en ce moment, la livraison est gratuite en boutique Morgan et offerte à domicile en Colissimo.

On fonce se shopper des looks super glamour pour les beaux jours.

Vite ! Les Happy Days, c’est jusqu’au 24 mai 2020 seulement.

J'y vais !

Ma shopping list Happy Days Morgan

Pour l’été, on mise sur les imprimés floraux ! La collection Morgan en propose de jolis cette saison !

Comme cette capsule California Style qui comblera toutes vos envies de couleurs pour des journées pleines de peps.

Ce magnifique imprimé tropical joyeusement coloré s’affiche sur une sélection de pièces vraiment canon :

La veste coupe blazer fermeture un bouton métal, 85 €

Le pantalon coupe ajustée, taille basse, longueur 7/8, 55 €

La robe longue fluide et évasée, décolleté cache-cœur, 95 €

La jupe courte taille haute, ceinture noire à nouer, 50 €

Je veux ce look !

C’est aussi le moment de s’offrir les pièces ultra chics Morgan x Iris : Place de l’Opéra, déjà repérées lors du lancement de cette élégante capsule.

Les tenues parfaites pour les événement lookés de la saison.

La robe ajustée effet portefeuille, 80 €

La blouse imprimée manches 3/4, 55 €

Le pantalon droit taille haute, 65 €

La combinaison droite écrue imprimée et sa ceinture, 115 €

La robe droite bleu marine ceinturée, 80 €

Je les veux !

Les Happy Days Morgan sont terminés ?

