Achetez vos dosettes et capsules de café à prix réduits

Vous avez craqué sur une machine à café Tassimo, Senseo ou Nespresso et trouvez les dosettes et capsules toujours trop chères ? Venez faire un tour sur cette vente privée pour profiter des réductions !

La vente privée de dosettes et capsules de café

On l’a déjà vu, les ventes privées se font aussi dans l’alimentaire !

Et si les remises ne sont pas aussi folles que dans la mode, elles restent tout de même intéressantes, surtout si on achète en grande quantité pour amortir les frais de port.

Alors qu’a donc Showroomprivé en rayon ?

Si vous avez une machine Tassimo, vous avez le choix entre des cafés classiques L’Or dans différents formats, de quoi se faire de bons chocolats chauds avec des dosettes Milka, ainsi que des cappuccino et macchiato caramel Maxwell House.

Pour les machines Senseo, il y a tout ce qu’il faut de dosettes de la marque ! Choisissez votre café préféré : Noir Ultime, Brazil, Kenya, décaféiné, doux, corsé, Italian Style, saveur vanille ou caramel, mais aussi cappuccino et choco. Et avec ceci ? Quelques paquets de dosettes Grand’Mère.

Les possesseurs de machine Nespresso vont retrouver les capsules compatibles L’Or Expresso, dans une variété de goûts et d’intensités, ainsi que capsules Grand’Mère, Jacques Vabre et Senseo.

Enfin, vous n’avez aucune de ces machines ? No problemo !

Cette vente privée propose aussi quelques sachets de café en grains et café moulu L’Or Absolu et Grand’Mère Dégustation.

Profitez en pour faire le plein !

Le site affiche environ 20 à 30% de réductions sur le prix conseillé.

La vente privée dosettes et capsules de café est ouverte jusqu’au 20 juin 2020 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Faites le plein de dosettes et capsules de café ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée de dosettes et capsules de café est terminée ?

