Jules lance une collection mini me pour la Fête des Pères

A l’approche de la Fête des Pères, la boutique Jules lance une série de T-shirts mini me à porter en duo père enfant ou en tribu !

La collection mini me Fête des Pères Jules

A vos agendas ! La Fête des Pères 2020 tombe le 21 juin. Ce qui laisse encore un peu de temps pour choisir un cadeau pour son papa, son daddy, son papounet…

En tête des idées cadeaux : les T-shirts à messages à porter en tribu.

Si vous avez aimé les T-shirts Fête des Mères Camaïeu et les T-shirts Kiabi à porter en famillle, vous aller adorer cette capsule mini me signée Jules !

En plus de T-shirts à message, on shoppe de chouettes looks d’été et maillots de bain à porter aussi en famille pendant les vacances, à la plage…

Le truc sympa c’est qu’il y en a pour les papas de garçons mais aussi les papas de filles !

Super Papa et Mini Super

Le T-shirt bleu marine imprimé multicolore SUPER PAPA, 9,99 €

Le T-shirt enfant MINI SUPER, 7,99 €

Je les veux !

Per(e)fect et Mini Perfect

Le T-shirt écru chiné imprimé PER(E)FECT, 9,99 €

Le T-shirt enfant Mini PERFECT, 7,99 €

Je les veux !

La tribu du bonheur

Le T-shirt écru imprimé multicolore Tribu du bonheur, 9,99 €

Le T-shirt enfant assorti, 7,99 €

Je les veux !

La chemisettes planches de surf

La chemisette bleu marine imprimée planches de surf, 29,99 €

La chemisette enfant assortie, 12,99 €

Je les veux !

Le maillot de bain planches de surf

Le short de bain bleu imprimé planches de surf, 25,99 €

Le short de bain enfant assorti, 15,99 €

Le maillot de bain fille assorti, 15,99 €

Je les veux !

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

WhatsApp

Tumblr