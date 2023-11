Vente privée Zapa : élégance et belles matières

Ajoutez une touche d’élégance à vos looks de saison grâce à cette vente privée Zapa. Ses silhouettes city chics défilent à prix légers.

La Maison Zapa

Lancée en 1972, Zapa est une marque de mode féminine à la fois chic et urbaine. Elégance, créativité et modernité sont d’ailleurs les valeurs de la marque parisienne de prêt-à-porter.

Zapa habille les femmes dans un style sophistiqué, en misant sur les belles matières et les détails premium.

La vente privée Zapa

Zapa est l’invitée du site Showroomprivé. Elle y expose sa collection à prix léger. C’est l’occasion de se shopper de belles pièces parmi des robes élégantes courtes ou longues, des combinaisons, des T-shirts aux détails féminins, des tops originaux, des caracos satinés, des blouses unies ou imprimées, des pantalons et jeans tendance, des petits pulls, des vestes et manteaux chics.

Coup d’œil à quelques pièces disponibles sur cette vente privée :

Toutes ces pièces affichent des réductions autour de 75%

La vente privée Zapa est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 10 novembre 2023 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour les looks élégants signés Zapa ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande.

