Vente privée G-Star RAW : le jeans sous toutes ses formes

Envie d’un nouveau jeans ? Direction cette vente privée G-Star RAW pour ajouter, à votre collection, la pièce tendance qu’il vous faut !

G-Star RAW

G-Star Raw, c’est la marque de jeans tendance streetwear venue des Pays-Bas.

Le jeaner d’Amsterdam s’est fait un nom dans le monde de la mode grâce à ses collections de jeans bruts. Raw en anglais signifie brut.

G-star offre maintenant un grand choix de teintes, du brut au lavé-délavé, en passant par l’indigo et de multiples nuances d’usure. Mais aussi du noir, du blanc et du gris, ainsi que de nombreux coloris !

La vente privée G-Star RAW

Rendez-vous chez Showroomprivé pour profiter des réductions sur la collection G-Star !

On retrouve donc ces jeans tendances aux coupes variées : droit, slim, skinny et super skinny, boyfriend, mom jeans, tapered, bootcut et flare.

Aux côtés de ces jeans, des pantalons casual, chino et cargo, des bas de jogging, des jeggings et leggings, des bermudas en jeans, treillis et multi-poches, des salopettes et combinaisons.

Coup d’œil à quelques jeans disponibles sur cette vente privée :

Toutes les articles présentés affichent des réductions autour de 80%.

La vente privée G-Star RAW est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 25 février 2024 à 8h.

J'y vais !

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande chez Showroomprivé ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour les jeans G-Star Raw ! Inscrivez-vous et profitez immédiatement de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

J'y vais !

Cette vente privée G-Star Raw est terminée ?

Retrouvez les collections G-Star Raw chez Spartoo.

Jetez aussi un œil aux bons plans jeans annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…