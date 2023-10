Vente privée Hartford : collections femme et homme

Craquez pour les looks vintage tendance west coast ! Cette vente privée Hartford propose des collections originales et stylées pour femme et homme.

Hartford

C’est en 1979 qu’Yves Chareton lança Hartford aux Etats-Unis. A l’origine de la marque : un stock de beaux tissus à partir duquel il confectionna des chemises esprit vintage.

Installant ses studios à Paris, Hartford vise une clientèle internationale avec des pièces élégantes aux influences européennes et une touche west coast.

Aujourd’hui, ses collections proposent des vestiaires complets féminins et masculins au style chic décontracté. Misant sur les belles matières, elle compose des looks tendances d’inspiration rétro twistés de jolis détails et imprimés.

La vente privée Hartford

Ajoutez une dose de style à votre dressing avec Hartford ! La marque présente en vente privée ses collections femme et homme.

Rendez-vous chez BazarChic pour faire son shopping mode parmi ces fringues aux tendances urbaines et accents californiens.

En rayon, plein de chemises bien sûr, de jolies blouses imprimées, des polos et T-shirts, des robes et jupes courtes ou longues, quelques combis, des pantalons unis, rayés, en coton, laine ou velours, des pulls en mohair et laine mélangée, des vestes et blazers, des trenchs et manteaux.

Ces tenues sont accessoirisées de foulards et écharpes.

Zoom sur quelques jolies pièces au féminin disponibles sur cette vente privée :

Tous ces articles sont disponibles à prix légers.

La vente privée Hartford est ouverte chez BazarChic jusqu’au 29 octobre 2023.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour la vente privée Hartford ! Inscrivez-vous et profitez immédiatement de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Hartford est terminée ?

