Sunset Story : la capsule estivale Morgan x Iris

Après une collection Summer in Cape Town très remarquée, voici Sunset Story, la nouvelle capsule estivale signée Morgan x Iris.

Sunset Story Morgan x Iris

Suite au succès de Summer in Cape Town, Morgan et Iris nous proposent une nouvelle collection été must have !

Les imprimés graphiques très seventies laissent place aux imprimés floraux d’inspiration Tropical Couture. Côté coloris, on est dans le vert et le rose fuchsia.

Cette capsule offre des looks toujours aussi glamour, magnifiquement portés par Iris Mittenaere.

La pièce phare de cette mini collection est une robe longue majestueuse chic et florale.

Zoom sur les 4 looks de la capsule Sunset Story shootés dans des décors exotiques.

La voici ! la fameuse robe longue, textile plissé fluide et léger, décolleté plongeant, taille marquée par une ceinture smockée, coupe évasée et fendue. Élégante, romantique et un brin sexy !

La robe longue à fleurs, 95 €

Je la veux !

Ce bel imprimé fleuri se retrouve sur une blouse sans manche, col victorien ouvert en V avec des liens à nouer.

Cette blouse est portée avec le pantalon taille haute coloris vert à motifs python ton sur ton.

La blouse imprimé, 45 €

Le pantalon vert, 65 €

Je les veux !

Osez le total look vert avec le tailleur et le top assorti de la collection.

Le blazer vert, 85 €

Le pantalon vert, 65 €

Le top assorti, 35 € (bientôt disponible)

Je les veux !

L’indispensable look blanc des soirées chics de l’été, c’est cette combinaison ajustée sans manche coupe blazer croisé. Allure folle garantie, c’est Iris qui le dit !

La combinaison, 115 €

Je la veux !

Aussi sous le charme de cette collection Sunset Story Morgan ?

Pour quelle pièce allez-vous craquer… ?

