Box beauté Eclatante Avantages : 8 soins pour révéler votre éclat

Révélez votre éclat naturel ! C’est ce que promet la nouvelle box Eclatante Avantages avec sa routine complète de 8 soins à prix doux.

La box Avantages Eclatante

En ce début d’année, redonnez à votre peau tout son éclat ! Avec le froid de l’hiver, tout le corps est mis à rude épreuve. Alors pour remédier aux maux de saison, peau sèche, tiraillements et cheveux ternes, voici une box pleine de promesses beauté !

La Box Eclatante contient 8 produits full size : soins du visage, du corps, des cheveux et parfum. Elle est disponible en édition limitée et sans engagement.

D’une valeur totale de plus de 180 €, elle est proposée au prix de 34,90 € seulement chez My Beauty Factory.

Découvrons ensemble son contenu :

Les soins du visage de la box

la préparation resurfaçante Alchimie Essentielle Matis Officine

Un soin exfoliant à l’acide glycolique et à la terre volcanique naturelle pour une peau lisse et douce.

Format pot de 50 ml

Cette mousse enrichie en huile essentielle de rose de Damas et en extrait d’aloe vera nettoie et hydrate.

Format tube de 100 ml

Cette eau démaquille, hydrate, détoxifie et illumine le visage.

Format flacon de 100 ml

Ce soin frais à la poudre de grenat almandin et billes de jojoba affine le grain de peau et révèle l’éclat du teint.

Format tube de 75 ml

Formulé à base de chlorophylle, ginkgo biloba, et vitamine C, ils agissent sur les cernes et poches.

Format sticks à diluer pour cure de 15 jours

Les soins du corps, des cheveux, parfum de la box

le sérum sculptant anti-cellulite zones rebelles Skin Minute

Ce soin minceur stimule la combustion des graisses et draine les tissus adipeux.

Format flacon de 100 ml

Une base lavante d’origine végétale à la phytokératine et fleur de lys bio.

Format flacon de 500 ml

Une fragrance florale à l’essence absolue de jasmin et au magnolia champaca

Format flacon de 10 ml

La Box Avantages Eclatante est en vente en édition limitée sur My Beauty Factory au prix de 34,90 €.

