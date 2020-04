Vente privée Etam : collections lingerie, homewear et sport

La boutique de mode féminine Etam nous dévoile sa jolie collection lingerie en vente privée. Douceur et glamour sont au rendez-vous, avec des pièces légères, simples ou sophistiquées, toujours élégantes. A découvrir à prix tout doux chez Showroomprivé.

La vente privée Etam lingerie

On craque sur ce très grand choix de pièces de lingerie, et on se compose de belles parures avec ces soutiens-gorge, bralettes et brassières, bodys, culottes, shortys et strings.

Des pièces séduction et confort, pour tous les styles et de toutes les couleurs, s’affichent à petits prix.

Au rayon homewear, défilent nuisettes légères pour nuits douces, combinaisons cocooning, pyjamas et tenues d’intérieur sympas pour toutes les saisons, T-shirts, pantalons confortables, chaussettes et chaussons mignons.

Soyez sportives et stylées ! Etam Lingerie équipe aussi les fitgirls de brassières de sport, T-shirts et leggings.

Profitez de belles réductions sur toutes ces pièces de lingerie.

La vente privée Etam est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 26 avril 2020 à 8h.

Profitez bien vite de vos jolis dessous ! Showroomprivé prévoit une expédition rapide de votre commande.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les jolis dessous Etam ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Etam lingerie est terminée ?

Retrouvez toute la collection lingerie Etam sur son e-shop : https://www.etam.com.

Jetez aussi un œil à tous les bons plans lingerie annoncés sur le blog !

