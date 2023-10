Journées Privilèges L’Oréal Paris : jusqu’à 30% de réduction

C’est parti pour les Journées Privilèges L’Oréal Paris : shoppez vos produits de beauté et profitez de réductions jusqu’à -30%.

Les Journées Privilèges L’Oréal Paris

Place à la beauté avec de belles réductions sur les gammes cosmétiques, make up et capillaires L’Oréal Paris.

On en profite pour faire le plein de produits de beauté parmi les iconiques de la marque :

les soins du visage et anti-âge RevitaLift, Age Perfect, Age Expertise…

RevitaLift, Age Perfect, Age Expertise… le maquillage Infaillible, Accord Parfait, BB c’est Magic, Color Riche, Rouge Signature, les mascaras Bambi Eye, Lash Paradise, Volume Millions de Cils, Telescopic…

Infaillible, Accord Parfait, BB c’est Magic, Color Riche, Rouge Signature, les mascaras Bambi Eye, Lash Paradise, Volume Millions de Cils, Telescopic… les soins capillaires Elseve, les produits coiffants Elnett, Stylista

Elseve, les produits coiffants Elnett, Stylista les colorations maison Excellence Crème, Préférence, Casting Crème, Magic Retouch, Colorista

maison Excellence Crème, Préférence, Casting Crème, Magic Retouch, Colorista les soins spécifiques homme Men Expert, BarberClub, Hydra Energetic,…

Les Journées Privilèges L’Oréal Paris, c’est jusqu’au 31 octobre 2023.

Vos avantages supplémentaires

C’est votre toute première commande sur le site L’Oréal Paris ?

Super ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire : -5 € dès 25 € d’achat avec le code promo WELCOME.

La livraison de votre commande est offerte :

en point Mondial Relay dès 40 € d’achat,

et à domicile en Colissimo dès 50 € d’achat.

Les Journées Privilèges sont terminées ?

Jetez un œil aux bons plans beauté annoncés sur le blog !

