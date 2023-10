Vente privée Yankee Candle : bougies parfumées

Envie d’une ambiance douce et chaleureuse ? Craquez pour les délicieuses bougies parfumées Yankee Candle, à prix légers en vente privée !

The Yankee Candle Company

Yankee Candle est une marque de bougies venue des Etats-Unis.

Son créneau : la bougie parfumée en jarre.

Avec le succès de ses créations, Yankee Candle multiplie les formats et les senteurs aux notes florales et fruitées.

La vente privée Yankee Candle

Envie de vous faire plaisir ou de trouver un beau cadeau à offrir ? Rendez-vous chez Showroomprivé pour profiter des petits prix sur les bougies Yankee Candle.

La marque américaine propose en vente privée un grand choix de bougies parfumées aux senteurs raffinées, présentées dans des pots en verre à couvercle et disponibles dans de nombreux formats.

Côté fragrances : des fleurs, des fruits, des épices, des cocktails et de joyeux mélanges !

Voici quelques idées de senteurs envoûtantes aux noms explicites ou plus énigmatiques à offrir : tropical jungle, pommes grillées, ailes d’ange, fleurs au clair de lune, rêverie au soleil, wedding day, miel et riz au lait, reflets d’automne, harmonie de fruits rouges, magie de Noël…

Quant aux formats, on a le choix parmi :

des grandes jarres de 623 g, 110 à 150 heures de combustion

des moyennes jarres de 411 g, 65 à 75 heures de combustion

des petites jarres de 104 g, 20 à 30 heures de combustion

Mais aussi des jarres Elevation à couvercle en métal, des bougies classiques et chauffe-plat.

Toutes ces bougies parfumées sont proposées à prix doux, avec des réductions autour de 40%.

La vente privée Yankee Candle est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 11 octobre 2023 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour les bougies parfumées Yankee Candle ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue. 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Yankee Candle est terminée ?

Retrouvez les bougies parfumées Yankee Candle chez Nocibé.

Jetez aussi un œil aux bons plans bougies et senteurs annoncés sur le blog !

