Box beauté Glowria de janvier 2024 : Slow Life 100% visage

Ambiance détente et cocooning pour la nouvelle box Glowria de janvier 2024. Adoptez le rythme Slow Life avec ses 5 essentiels beauté.

La Box Glowria de janvier 2024 : le coffret

Après le stress des préparatifs , les excès des fêtes et les couchers tardifs, place à la détente !

Cette box beauté illustre tout à fait le thème Slow Life. Sur la boite, Glowria plante le décor : une grande salle de bain végétalisée et un bon bain moussant. Patchs et cosmétiques sont posés, ce sont eux qui font le boulot !

La Box Glowria de janvier 2024 : le contenu

A l’ouverture du coffret, on découvre une routine 100% visage composée de 5 produits full size d’une valeur totale de 119 €.

Découvrons donc les produits de la box en détail :

le gel nettoyant visage AHA SOS imperfections à l’acide glycolique Existe

Format tube de 100 ml

le sérum contour des yeux lissant et anti-cernes à l'acide hyaluronique Flânerie

Format tube de 20 ml

les patchs yeux lavables et réutilisables Glowria

Boite de 2 patchs

les gouttes blush illuminatrices teinte Pink Martini Mudmasky

Format tube de 15 ml

le soin visage protecteur et anti-pollution safran et niacinamide All I Need Nidéco

Format tube de 50 ml

Cette box beauté Slow Life est proposée au prix de 24,90 € seulement, livraison offerte.

Je la veux !

L’abonnement Glowria

La box Glowria de janvier vous fait déjà envie et vous en voulez plus ? Rejoignez la communauté Glowria !

Abonnez-vous et recevez chaque mois un coffret de 5 produits au format de vente pour 16,50 € seulement, livraison gratuite.

Je m'abonne !

