Le chouchou se décline à volonté pour la rentrée

A la recherche d’un chouchou pour la rentrée ? Quelle bonne idée ! L’accessoire cheveux phare de l’été va rester sur nos têtes pour des coiffures stylées.

Le chouchou star de l’été… et de la rentré !

Voila des mois qu’il est sur toutes les têtes ! Le chouchou a fait son grand retour et depuis, on ne le quitte plus.

Cet été encore, il a joué les stars. Il faut dire qu’avec la chaleur, on avait bien envie de s’attacher les cheveux pour sentir un peu d’air frais dans le cou. De plus, le chouchou cumule quelques bons points :

Toutes les coiffures lui conviennent, à condition d’avoir un minimum de longueur : queue de cheval, demie queue, tresse, chignon haut ou bas.

Il est doux et son élastique recouvert de tissu n’abîme pas les cheveux.

Cheveux détachés, chouchou au poignet version bracelet !

Il en existe de tous les styles pour tous les looks.

Un chouchou pour la rentrée

Le chouchou prépare maintenant sa rentrée. Le voila décliné à volonté pour être toujours dans la tendance.

Il prend des libertés de formes et affiche nœuds et rubans effet foulard, il joue sur les volumes du skinny à l’oversize, il teste toutes les couleurs, matières, imprimés…

Zoom sur quelques modèles à shopper pour se coiffer stylée à la rentrée.

Le chouchou à fleurs

La touche romantique dans vos cheveux, c’est le scrunchie à motif fleuri.

Le chouchou bleu marine fleuri et perle dorée, 5,99 € chez Camaïeu

Le lot de 3 chouchous en tissu Liberty, 14,90 € chez Cyrillus

Le chouchou tropical

Pour prolonger l’été, on opte pour le chouchou à imprimé exotique.

Le chouchou prolongé d’un foulard amovible, 7,95 € chez Promod

Le chouchou ruban imprimé tropical, 6,99 € chez MOA

Le chouchou animalier

Inutile de sortir les griffes, adoptez le chouchou à motifs léopard.

Le chouchou avec nœud imprimé léopard, 11,49 € chez Asos

Le chouchou léopard, 1,99 € chez Pimkie

Le chouchou bandana

Le fameux imprimé paisley s’affiche aussi sur de jolis chouchous colorés.

Le chouchou bandana à nœud disponible dans de nombreux coloris, 4,99 € chez Claire’s

Le chouchou bandana à nœud et rubans effet foulard, 4,99 € chez MOA

Le chouchou plissé

Le plissé, c’est tendance ! Ces chouchous plissés seront en accord parfait avec votre jupe de la rentrée.

Le lot de 3 chouchou plissés, 9,99 € chez Asos

Le lot de 2 chouchous plissés, 5,99 € chez MOA

Le chouchou satiné

Le satin doux et brillant apporte au look une touche de glamour.

Le lot de 3 chouchous satinés, 5,99 € chez Pimkie

Le grand chouchou en satin rouge, 4,99 € chez Asos

Le chouchou en velours

Ce classique a pris des airs vintage. Il affiche d’ailleurs souvent des coloris un brin rétro. Son textile doux et épais est parfait pour l’automne.

Le chouchou en velours jaune moutarde, 4,99 € chez Claire’s

Le chouchou oversize en velours vert, 4,90 € chez Accessorize

Le chouchou en simili-cuir

Pour un style rock de la tête aux pieds, commencez par un chouchou en simili-cuir !

Le lot de 3 chouchous imitation cuir, 11,49 € chez Asos

Le lot de 3 chouchous faux cuir, 16,95 € chez NA-KD

Alors, prêtes à compléter votre collection de chouchous pour la rentrée ?

