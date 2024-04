Matière noble par excellence, la laine s’invite dans notre dressing en toute saison. Zoom sur les vêtements en laine à posséder absolument.

La laine et ses propriétés

La laine est une fibre naturelle issue des poils d’animaux. Produit de la tonte de toison du mouton, elle est utilisée depuis des siècles dans la fabrication de textile et tissus en laine destinés à l’habillement, mais aussi aux tapisseries, matelas et couvertures. Aujourd’hui considérée comme une belle matière, la laine a donc une place de choix dans notre dressing. Et ses avantages sont nombreux :

La laine est une matière écologique .

Elle est naturelle, renouvelable et biodégradable, en plus de pousser sans engrais.

La laine possède des propriétés isolantes .

Les températures se rafraichissent, on enfile une petite laine.

La laine est douce et anallergique .

Les vêtements en laine sont duveteux et agréables à porter.

La fibre de laine est flexible et résistante.

Elle possède les qualités idéales pour être travaillée dans l’industrie textile. Les vêtements en laine sont donc aussi plus durables.

Le marché de l’habillement propose un grand choix de lainage, vêtements en laine pure ou en laine mélangée. Ainsi, la laine se retrouve associée au coton, au cachemire, mais aussi dans des tissus recyclés.

Les indispensables vêtements femme en laine

Les propriétés de cette belle matière font des vêtements en laine des pièces à avoir dans son dressing. Voici les indispensables du vestiaire féminin :

Le pull en laine torsadé

Véritable indémodable, ce pull revient chaque année dans nos looks de la saison automne-hiver.

Sa maille tricotée épaisse est joliment décorée de torsades fantaisie. Cette pièce ajoute sa touche d’élégance et d’authenticité.

La pull à col roulé

Cet allié des frileuses est doté d’un col montant à replier autour du cou.

On le choisit fin, uni et discret sous une veste ou une robe. On le porte aussi ample en maille côtelée sur un jeans ou un pantalon.

Le pull Jacquard

Star de l’hiver, ce pull à motifs géométriques est un must have ! On l’aime avec particulièrement avec son col rond largement décoré. Mais les fans l’adoptent aussi en motifs all-over.

Ce pull en laine se trouve aussi décliné dans des coloris rouge, blanc et vert, affichant sapins, guirlandes et rennes à porter exclusivement le jour de Noël.

Le pull en maille ajourée

Léger et agréable à porter, ce petit pull en maille fantaisie est ponctué de motifs ajourés.

Cela en fait une pièce parfaite pour la mi-saison.

La robe-pull en laine

Le look style et confort de l’hiver, c’est le duo robe-pull et legging.

Selon l’envie et sa morpho, on opte pour une robe moulante ou oversize.

L’écharpe oversize

Enveloppez-vous de douceur dans une écharpe plaid. Cet accessoire au format XXL est une véritable It-pièce. La maxi écharpe s’enroule autour des épaules et se fait poncho ou cape.

Le bonnet en laine

Accessoire indispensable de l’hiver, il vient compléter toutes les tenues de la saison, du chic au sportswear.

Pour une touche de style, on le porte avec les gants assortis !

