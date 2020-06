Ventes Privilèges Cyrillus : jusqu’à 50% de réduction

Posted by -

Les promos Cyrillus se suivent, et nous, on suit ! La boutique de mode pour toute la famille lance son offre pré-soldes ! Les ventes privilèges Cyrillus, c’est jusqu’à 50% de réduction sur une sélection d’article mode et maison.

Les ventes privilèges Cyrillus

Ça y est, l’été tant attendu est arrivé ! Cette année, cette période a peut-être manqué un peu de festivités : exit la kermesse de l’école du petit dernier, le gala de danse de la grande, les spectacles de fin d’année… Mais s’il y a un rendez-vous qu’on n’oublie pas, c’est celui des ventes privées pré-soldes !

Et si on veut éviter le rush des soldes d’été, c’est le bon moment pour se faire plaisir.

Alors direction la boutique en ligne Cyrillus pour profiter des ventes privilèges.

Une sélection d’articles mode et maison portant la mention « ventes privilèges » affichent des réductions jusqu’à -50% !

J'en profite !

L’offre est valable sur les collections printemps été 2020 aux rayons mode femme, homme, bébé et enfant, ainsi que sur la déco et le linge de maison.

On ressort de nos placards les robes légères, les petits hauts, les pièces aux imprimés printaniers, les shorts, les sandales, les chapeaux…

On ajoute un peu de nouveautés à nos dressings, histoire de se mettre à jour niveau tendances.

Sans oublier les vêtements des kids qu’il va falloir passer à la taille au dessus… (Dingue ! Ca n’arrête jaamis de grandir ces bêtes-là !)

Les ventes privilèges Cyrillus, c’est dès aujourd’hui et jusqu’au 14 juillet 2020.

C’est la promo du moment pour ensoleiller les looks de toute la famille pour l’été !

J'y vais !

Avantages livraison

Quant à la livraison de vos articles, elle est gratuite en boutique Cyrillus, sans minimum d’achat.

Elle est offerte à domicile ou en point Mondial Relay dès 69 € de commande sur le site.

Les ventes privilèges Cyrillus sont terminées ?

Pas souci ! L’e-shop lance régulièrement de nouvelles offres commerciales. A suivre ici : promos Cyrillus.

Jetez aussi un oeil aux bons plans mode homme et mode femme annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Laissez ce champ vide si vous êtes humain :

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

WhatsApp

Tumblr