Ventes privées Sephora : -25% sur une sélection beauté

Sephora lance ses ventes privées. Faites votre shopping beauté à prix léger en profitant de 25% de réduction sur une sélection de produits !

Les ventes privées Sephora

Prenez de l’avance sur les soldes d’hiver 2024 ! L’enseigne beauté lance ses ventes privées pré-soldes.

Pour l’occasion, de nombreux produits de grandes marques affichent 25% de réduction.

C’est le moment de faire le plein de soins, maquillage et parfums sans se ruiner.

Les ventes privées, c’est dès aujourd’hui et jusqu’au 9 janvier 2024 en exclu web sur l’e-shop sephora.fr.

A noter : La retrait de votre commande est gratuite en click and collect en magasin.

La livraison est offerte en point relais ou à domicile dès 60 € d’achat.

Comment accéder aux ventes privées ?

Les ventes privées sont réservées aux membres du programme de fidélité.

Si vous possédez déjà un compte sur le site Sephora, connectez-vous pour profiter des remises.

Vous n’êtes pas encore inscrit ? Pas de souci. Faites votre shopping et créez votre compte au moment de passer commande. Vous profiterez ainsi des remises !

Le programme de fidélité Sephora vous permettra en plus de cumuler des points avec vos achats et d’obtenir des bons de réduction, des remises et des cadeaux selon votre statut client.

Les ventes privées Sephora sont terminées ?

Rendez-vous sur la rubrique Bon Plan de Sephora pour voir toutes les offres en cours.

Jetez aussi un œil à tous les bons plans beauté annoncés sur le blog !

