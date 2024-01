Ventes privées Promod : jusqu’à 50% de réduction

Promod a lancé ses ventes privées pré-soldes d’hiver. C’est le moment de craquer sur les jolies pièces repérées au fil de la saison !

Les ventes privées Promod

Avis aux fans de l’enseigne de mode : Promod a lancé ses ventes privées.

Les collections automne-hiver affichent jusqu’à 50% de réduction. C’est l’occasion de s’offrir de jolies fringues, chaussures, sacs et accessoires de mode sans se ruiner !

Les ventes privées, c’est jusqu’au 9 janvier 2024, veille de soldes d’hiver.

J'y vais !

A noter : La livraison de votre commande est gratuite en magasin Promod.

La livraison à domicile ou en point relais est offerte dès 40 € d’achat sur le site.

Comment accéder aux ventes privées ?

Les ventes privées sont réservées aux membres du programme de fidélité Cool Chic Club.

Vous avez déjà votre compte ? C’est parfait ! Identifiez-vous et profitez des réductions !

Si vous n’êtes pas encore inscrite, pas de souci ! Il suffit d’adhérer au club pour la modique somme de 2 €, bien vite rentabilisée. Faites le calcul !

Vos avantages : l’accès aux ventes privées, mais aussi le cumul de points lors de vos achats, des récompenses et des bons d’achat.

J'en profite !

Qu’est-ce-que je m’offre pendant les ventes privées ?

Parmi les collections à prix doux, on retrouve les tailleurs, les marinières et les pièces imprimées léopard de la collection de rentrée sur lesquelles on avait déjà flashé en septembre dernier.

Envie de pétiller toute l’année, retrouvez la collection de Noël, ses sequins et paillettes à prix doux.

Enfin, n’oubliez pas de jetez un œil aux nombreuses exclu web. Vous ne trouverez pas en boutique ces pièces réservées aux fashionistas connectées.

Accéder aux ventes privées Promod

J’aime ça : J’aime chargement…