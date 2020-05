Adoptez la routine beauté Zoë Ayla Cosmetics

Besoin de vous équiper pour vos routines beauté ? Faites donc un tour sur cette vente privée Zoë Ayla Cosmetics. Pinceaux de maquillage, soins du visage et accessoires coiffure nous font les prix doux.

La vente privée Zoë Ayla

Maquillage, soin du visage, coiffure, sommeil… Zoë Ayla a en rayon tous les produits et accessoires pour nos routines beauté !

La sympathique marque canadienne nous propose en vente privée ses kits maquillage.

On y trouve donc des pinceaux aux manches en bois ou bambou ergonomiques, vendus en lots et rangés dans de beaux étuis en « cuir vegan ».

Voici quelques trousse disponibles sur cette vente :

Ces jolis pinceaux Zoë Ayla sont accompagnés de soins du visage et de produits hydratants, exfoliants, anti-âge au format crème, masque, sérum, huile, brume… mais aussi d’accessoires : derma-rollers et bâtons thérapeutiques et pierres gua sha de jade et de quartz pour une peau parfaite.

Et pour la coiffure, on shoppe un lisseur, des brosses à cheveux professionnelles, des élastiques et chouchous colorés, des pinces, épingles et barrettes ultra fantaisie.

Les coffrets Silky Beauty Sleep Collection sont aussi disponibles. Ils contiennent une taie d’oreiller, un masque de nuit et 3 chouchous en satin et soie pour améliorer le sommeil.

Ce textile doux et luxueux limite les frictions sur la peau et les cheveux.

Résultat : une meilleure tenue des soins du visage et moins de frisottis et nœuds dans les cheveux !

Voila un bel univers beauté fantaisie et girly à découvrir à petits prix !

La vente privée Zoë Ayla est ouverte jusqu’au jusqu’au 12 mai 2020.

