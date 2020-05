Vente privée Zen Ethic : mode linge et déco tendance ethnique

Craquez pour la tendance ethnique ! Cette vente privée Zen Ethic propose à prix doux ses jolis looks bohèmes et de la déco textile inspirée d’ailleurs…



La vente privée Zen Ethic

Passionné de tissus précieux, Zen Ethic crée des textiles aux broderies et imprimés originaux inspirés de voyages. Ces motifs au style ethnique se retrouvent affichés sur des collections de mode féminine et d’articles pour la maison. La tendance est résolument bohème.

La vente privée Zen Ethic nous propose une belle sélection de prêt-à-porter et décoration de la marque parisienne à prix légers.

On adore ses looks bohèmes composés de robes courtes ou longues, de combis, de chemisiers, blouses et tuniques, de jupes et shorts, de pantalons amples, de vestes.

Coup d’œil à quelques unes des merveilles disponibles en vente privée :

Toutes ces pièces sont réalisés en Inde dans de beaux tissus colorés en coton, voile de coton, lin et laine, décorés de jolis motifs, liens à pompons, broderies.

Zen Ethic habille les femmes et aussi les filles avec quelques vêtements taille 2 à 10 ans.

La collection maison se compose de beaux plaids en laine ou coton, à motifs ethniques, franges…, de coussins et tissages muraux à suspendre, pour un intérieur bohème.

Craquez pour ces pièces fantaisie à petits prix.

La vente privée Zen Ethic est ouverte chez BazarChic jusqu’au 24 mai 2020.

Retrouvez la collection sur la boutique Zen Ethic Amazon .

