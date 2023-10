Vente privée ZAO Make-Up : maquillage bio vegan et rechargeable

Et si vous passiez à des routines beauté naturelles et écologiques ? Cette vente privée ZAO Make-Up propose une sélection de produits de maquillage bio à prix doux.

ZAO : essence of nature

ZAO Make-Up est une marque française de maquillage 100 % naturel et bio certifiée Ecocert.

Lancée par 4 amis en 2012, ZAO a développé des formules respectueuses de la planète et des hommes.

Son ingrédient naturel phare : le bambou. Cette ressource végétale est utilisée sous toutes ses formes :

le bois pour réaliser des packagings écologiques et biodégradables

la poudre de sève, l’hydrolat de feuilles et le macérât de rhizome entrent dans la composition des formules ZAO.

Riches en silice organique, les produits issus du bambou participent ainsi au processus de production du collagène, qui préserve l’élasticité des tissus.

ZAO propose des lignes de maquillage complètes alliant texture, tenue, couleur et confort tout en respectant la nature et la santé.

ZAO vise également le zéro déchet grâce à des produits rechargeables.

La vente privée ZAO Make-Up

ZAO présente ses produits de maquillage en vente privée. Rendez-vous chez Private Green pour s’équiper bio à prix doux.

On y retrouve les lignes de mise en beauté :

pour le teint avec une base de teint Touche de Lumière, Prim’Light, Sublim’Soft, Soie de teint, fond de teint compact et recharges, anticernes

pour les yeux avec des crayons, des mascaras, des fards à paupières et recharges

pour les lèvres avec des sticks de rouge rechargeables et leurs recharges

pour la manucure avec quelques flacons de vernis à ongles

Et avec ceci, des soins du visage : huile démaquillante, mousse nettoyante et eau micellaire, ainsi que des accessoires de maquillage : houppettes, pinceau, taille-crayon et beauty case.

Tous ces produits de maquillage sont proposés à prix doux et affichent jusqu’à 40% de réduction.

La vente privée ZAO Make-Up est ouverte chez Private Green jusqu’au dimanche 8 octobre 2023.

Cette vente privée ZAO Make-Up est terminée ?

Retrouvez les produits de maquillage ZAO chez Nocibé.

Jetez aussi un œil aux bons plans maquillage annoncés sur le blog !

