Vente privée ZAG Bijoux : créations fantaisie à prix légers

Ajoutez la touche ethnique chic à vos looks avec cette vente privée ZAG Bijoux. Craquez pour les créations fantaisie de la marque parisienne !

ZAG Bijoux

Michelle a créé ZAG, une marque de bijoux fantaisie installée au cœur de Paris.

Ses inspirations : l’architecture parisienne et sa géométrie, la nature et les talismans.

Son style : l’ethnique chic

Les bijoux ZAG sont réalisés en acier inoxydable et hypoallergénique.

La vente privée ZAG Bijoux

ZAG présente ses collections de bijoux chez BazarChic. C’est l’occasion de s’offrir ses créations fines et fantaisie à prix doux.

Ces bijoux, colliers et pendentifs, bracelets fins ou multi-rangs, joncs et manchettes, créoles et boucles d’oreilles pendantes et quelques bagues affichent :

formes géométriques, ronds, carrés, triangles

motifs ciselés, arabesques et papillons

grigris et talismans, étoiles, lune et soleil, croix, œil protecteur, main de fatma, symbole infini, animal totem

perles multicolores et pierres naturelles et synthétiques

fleurs, oiseau et plume

Coup d’œil à quelques bijoux disponibles sur cette vente privée :

Toutes ces jolies créations sont exposées à prix légers.

La vente privée ZAG Bijoux est ouverte chez BazarChic jusqu’au 3 décembre 2023.

