La marque américaine Wrangler revient en vente privée avec une belle sélection de jeans et fringues casual. Offrez-vous ses looks détente à prix légers !

Wrangler Jeans

A l’origine spécialiste du vêtement de travail, Wrangler habille maintenant hommes et femmes pour le quotidien. La marque originaire de Greensboro en Caroline du Nord s’est fait connaitre grâce à ses jeans, avant de proposer des vestiaires complets aux allures décontractées.

Son jeans phare : le 11MW et coupe cow-boy, porté par les acteurs de films western et amateurs de rodéo.

La vente privée Wrangler jeans

On fonce sur la vente Wrangler pour faire le plein de jeans. Il y en a pour tous les styles avec des modèles coupes droite, slim et skinny, bootcut, mom, wide leg et taille haute.

Ces jeans et pantalons sont disponibles dans un beaux choix de coloris : brut, stone, denim, marine, blanc, gris, anthracite, noir, beige, kaki…

Et pour compléter le total look Wrangler, on se shoppe des tops fantaisie, des T-shirts imprimés et sweat-shirts à logo Wrangler, des pulls, des chemises en denim ou à carreaux, des vestes en jeans.

Toute la collection est disponible à prix réduits.

La vente privée Wrangler est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 3 novembre 2023 à 8h.

Hâte de recevoir votre jeans Wrangler ? Showroomprivé prévoit une expédition rapide des commandes.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour un jeans Wrangler ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

