Vente privée Wolford : lingerie et collants

Osez l’originalité façon underwear ! La vente privée Wolford propose des pièces de lingerie élégantes et des collants graphiques.

La marque Wolford

Originaire du Lac de Constance, ville autrichienne de tradition textile, Wolford crée des pièces de lingerie et collants haut de gamme.

Ses atouts : originalité et élégance

Ses pièces phares : le collant et le body

Coupes parfaites, jeux de transparence, de matières et de textures pour une silhouette stylée toujours élégante.

La vente privée Wolford

Wolford allie confort et élégance dans la création de ses collections. La marque nous dévoile en vente privée ses lignes mode et lingerie.

Des pièces basiques, au style minimaliste et élégant, côtoient des dessous féminins glamour.

Cette vente privée nous propose :

des collants voile, opaques ou résille, des plus classiques aux plus fantaisie

des bas auto-fixants, mi-bas et chaussettes

des bodys, tangas et porte-jaretelles

des tops dessus-dessous, robes et jupons

des maillots de bain 2 pièces en mix and match

Zoom sur quelques pièces disponibles sur cette vente privée :

On craque pour ces dessous tendance à prix doux. Toutes ces pièces affichent des réductions autour de 70%.

La vente privée Wolford est ouverte chez BazarChic jusqu’au 21 janvier 2024 à 8h.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour la collection Wolford ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Wolford est terminée ?

Retrouvez les collections lingerie Wolford chez Glamuse.

Jetez aussi un œil aux bons plans lingerie annoncés sur le blog !

