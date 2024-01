Vente privée Vila Clothes : dressing tendance à petit prix

Et si on craquait pour la mode scandinave… Vila Clothes propose en vente privée son dressing féminin tendance.

Vila Clothes

Lancée en 1994, Vila Clothes est une marque de mode féminine du groupe danois Bestseller (Vero Moda, Only, Selected).

Son vestiaire est composé de basiques sympas et confortables, de fringues faciles à porter et de pièces élégantes, mais toujours accessibles.

La vente privée Vila Clothes

La marque scandinave nous ouvre les portes de son immense dressing en vente privée. Direction le site Zalando Privé pour shopper ses pièces à petits prix !

En rayon, pleins de robes courtes ou longues pour tous les styles, des tops légers, des bodys glamours, des blouses et chemisiers élégants, des pulls et gilets, des jupes unies ou imprimées, des jeans et pantalons de toutes les couleurs, quelques shorts, des vestes, manteaux et doudounes.

Coup d’œil à quelques fringues disponibles sur cette vente privée :

On aime son style et surtout ses petits prix !

La vente privée Vila Clothes est ouverte chez Zalando Privé jusqu’au 30 janvier 2024.

Cette vente privée Vila est terminée ?

Retrouvez la collection Vila Clothes chez Sarenza.

Jetez aussi un œil aux bons plans mode femme annoncés sur le blog !

