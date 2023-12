Vente privée Vertbaudet : jolis vêtements enfant à prix doux

Vertbaudet habille nos kids en vente privée. C’est le moment de compléter les petits dressings de jolis vêtements à prix doux !

Vertbaudet

Lancée à Tourcoing en 1963, Vertbaudet est une marque de mode pour enfant.

A l’origine spécialisée dans la vente par correspondance, elle est maintenant distribuée dans ses nombreuses boutiques et son e-shop.

Son style est classique avec de jolis imprimé et une touche de fantaisie.

La vente privée Vertbaudet

La boutique de mode pour enfants Vertbaudet débarque chez Showroomprivé !

On en profite pour looker les kids. En rayon, des vêtements pour toutes les saisons T-shirts aux imprimés sympas, jolies blouses et chemises, petites robes et jupes girly, jeans et pantalons, pulls et sweat-shirts, vestes et manteaux, habillent les filles et les garçons à petits prix pour le quotidien.

Ils sont complétés de chaussures, foulards et écharpes, sacs et accessoires.

Pour les plus petits, Vertbaudet propose un rayon puériculture avec des jeux d’éveil, jouets en bois et quelques accessoires de déco, linge et de rangement de la chambre d’enfant.

Les futures mamans ont rendez-vous dans le rayon maternité pour shopper des vêtements de grossesse à la fois stylés et confortables.

La vente privée Vertbaudet est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 8 décembre 2023 à 8h.

