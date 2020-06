Vente privée Vero Moda : le dressing trendy à petit prix





Vero Moda, c’est une marque de mode jeune et trendy que l’on adore ! Alors quand elle se pointe en vente privée, on fonce !

La vente privée Vero Moda

Inutile de vous présenter Vero Moda ! La marque nous habille déjà depuis des années de son style tendance et facile à porter. Faut dire qu’elle a plus de 30 ans maintenant ! Et elle garde toujours son allure jeune et fraîche.

Vero Moda arrive aujourd’hui en vente privée avec un gros stock de fringues sympas. On file direction le site BazarChic pour dénicher quelques merveilles à petits prix.

En vrac, plein de petites robes courtes, moult hauts, caracos, blouses et chemises, quelques petits pulls dans de jolis coloris, des blazers et vestes city courtes ou longues, quelques jupes, jeans et pantalons.

Zoom sur quelques tops légers et fluides, unis ou décorés d’imprimés végétaux ou animaliers :

Toutes ces pièces affichent des réductions autour de 50%. On shoppe quelques looks sympas pour l’été et la rentrée sans se ruiner !

La vente privée Vero Moda est ouverte chez BazarChic jusqu’au 3 juillet 2020.

Profitez vite de vos nouvelles fringues ! BazarChic prévoit l’envoi des commandes sous 72 heures.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour la collection Vero Moda ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue. 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

