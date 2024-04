Vente privée Veja : sneakers écologiques

Ajoutez une touche écolo et stylée à votre shoesing grâce à cette vente privée Veja. Craquez pour ces sneakers tendance à prix légers.

La marque Veja

Fondée en 2005 par François-Ghislain Morillion et Sébastien Kopp, Veja est une marque de sneakers mixant projets sociaux, justice économique et matières écologiques.

Veja utilise pour la confection de ses chaussures :

du coton biologique pour les toiles et les lacets,

du cuir de vache à tannage végétal,

du caoutchouc naturel pour les semelles,

des matières innovantes conçues à partir de bouteilles en plastique et polyester recyclés.

Sa collection se compose de baskets classiques signées d’un V contrastant, initiale de la marque.

La vente privée de sneakers Veja

Veja présente ses collections de chaussures écolos chez Showroomprivé. Cette vente privée est l’occasion de s’offrir une paire de baskets tendance à prix allégé.

On y retrouve une sélection de sneakers en cuir ChromeFree, en mesh, en coton enduit.

Les habitués de la marque en profiteront pour acheter leurs modèles fétiches parmi les basiques Campo, les V-10 et V-12, les Esplar, les Recife à scratch, les montantes Wata II et V-15, les sportives Rio Branco…

Zoom sur quelques sneakers disponibles sur cette vente privée :

Toutes ces chaussures affichent des réductions autour de 25%.

La vente privée de sneakers Veja est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 9 avril 2024 à 8h.

Avantage livraison : Frais d’envoi offerts dès 50 € de commande avec le code promo VEJAFREE jusqu’au 7 avril 2024 à 10h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les baskets Veja ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Veja est terminée ?

Retrouvez les sneakers Veja chez la Redoute.

