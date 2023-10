Vente privée Suredelle : chaussures stylées à petits prix

Sautez à pieds joints dans les tendances chaussures avec cette vente privée Suredelle et offrez-vous des modèles stylés à petits prix !

Suredelle

Suredelle est une marque de chaussures à l’origine exclusivement féminines. Elle a depuis étendu ses collections et chausse aujourd’hui aussi les hommes.

Son shoesing se compose de tous les essentiels footwear tendance du moment, renouvelés chaque saison.

La vente privée Suredelle

Suredelle expose ses lignes de chaussures chez Showroomprivé. Cette vente privée est l’occasion de compléter nos looks de modèles tendance.

Le style est à nos pieds cette saison avec des chelsea boots à semelles chunky, des bottines lacées, des bottines western effet nubuck, des boots fourrées pour l’hiver, des boots à talons et fermeture zippée, des bottes cavalières, des cuissardes, des tennis en toile, des baskets basiques et des sneakers fantaisie, des ballerines à nœuds décoratifs, quelques paires d’escarpins, des mocassins et derbys, des sandales à talons et nu-pieds.

Coup d’œil à quelques chaussures disponibles sur cette vente privée :

Tous ces modèles sont présentés à petits prix et affichent des réductions autour de 70%.

La vente privée de chaussures Suredelle est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 24 octobre 2023 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour une paire de chaussures Suredelle ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site !

