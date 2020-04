Vente privée Vanessa Bruno : un dressing élégant et intemporel

Craquez pour le style élégant et intemporel de la collection Vanessa Bruno. Ses looks tendances défilent en vente privée.



La vente privée Vanessa Bruno

La marque rive gauche nous ouvre les porte de son dressing en vente privée.

Vanessa Bruno mixe belles matières, style élégant, coupe parfaites pour des silhouettes intemporelles.

Cette vente privée nous propose des robes chics, des combinaisons et combi-shorts, des tops légers en lin et soie, des t-shirts et débardeurs basiques en coton, des chemisiers city, des blouses aux allures vintage, des jeans originaux, des pantalons pour toutes les saisons, des jupes et shorts, des pièces en maille laine, cachemire, alpaga et mohair de toutes les couleurs, des blazers, vestes, blousons et doudounes, des trenchs et manteaux.

La collection mode est complétée d’accessoires, chaussures et sacs.

Profitez des petits prix pour vous offrir de belles pièces ! Showroomprivé affiche des remises autour de -70% !

La vente privée Vanessa Bruno est ouverte jusqu’au 30 avril 2020 à 8h.

J'y vais !

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour la collection signée Vanessa Bruno ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Vanessa Bruno est terminée ?

Retrouvez la collection Vanessa Bruno chez Smallable, l’e-shop ultra tendance !

Jetez aussi un œil aux bons plans shopping mode femme annoncés sur le blog.

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous ! 😉



