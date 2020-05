Design et fantaisie se mettent à table avec la vaisselle Björn

Björn met le design à table. La jeune marque mixe lignes scandinaves, petits motifs et couleurs pour créer des collections art de la table ultra tendances. On retrouve sa jolie vaisselle et ses couverts à prix doux en vente privée.

La marque Björn

Les deux créateurs français ont lancé Björn avec la volonté de mettre le design dans l’assiette.

Le saviez-vous ? Björn signifie ours en suédois et en islandais.

Les créateurs en ont fait leur animal totem, représenté façon origami sur leur logo.

Les collections Björn se composent de vaisselle aux lignes épurées, mixant céramique et bois de manguier et affichant de jolis motifs colorés, des plats et couverts de service, des sets de tables et serviettes assortis, des ménagères et blocs de couteaux.

La vente privée de vaisselle Björn

Björn arrive en vente privée chez BazarChic pour nous présenter sa jolie vaisselle !

Plusieurs lignes, plusieurs couleurs pour plusieurs ambiances.

On opte pour la ligne Dark Blue et l’accumulation de mugs et bols de toutes les tailles à petits motifs géométriques dans les tons bleus pour une table d’inspiration japonaise.

La bonne humeur est au menu de chaque repas avec la ligne Color. On aime son style ludique, le fun des couleurs et la chaleur du bois pour une table joyeuse.

Le conseil de Björn : dépareiller la vaisselle pour mixer les couleurs.

Adoptez la vaisselle à la fois design et joyeuse !

En ce moment, toute la collection est à prix doux.

La vente privée Björn est ouverte chez BazarChic jusqu’au 3 juin 2020.

J'y vais

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour la vaisselle Björn ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée est terminée ?

Retrouvez toute la collection Björn sur Amazon .

Jetez aussi un œil à tous les bons plans shopping pour la maison sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous ! 😉



Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

WhatsApp

Tumblr



Articles similaires

Vous recevrez un mail avec un lien à cliquer qui vous permettra de confirmer votre abonnement et de choisir la fréquence de réception des mails.