Vente privée Undiz : lingerie trendy à petits prix

L’enseigne de lingerie trendy Undiz arrive en vente privée. On y retrouve tout le fun de la marque, avec des prix encore plus rikikis. On fonce direct en profiter !

La vente privée Undiz

En stock, plein de pièces de lingerie féminine, des soutiens-gorge, bralettes et brassières, des culottes, strings et shortys, des bodys, bustiers, guêpières et porte-jarretelles.

Mais aussi du homewear pour le jour et la nuit, avec des tenues d’intérieur, nuisettes et pyjamas toutes saisons.

Pour l’été, plein de bikinis en mix and match et quelques maillots de bain une pièce.

Et pour les plus courageuses d’entre nous : des brassières de sport et leggings pour un look stylés pendant les entraînements.

Côté style, on opte pour le glamour de la dentelle, le sexy des jeux de transparence, le girly des couleurs, le fun des imprimés, l’humour des messages, l’originalité des coupes, le sporty des brassières, la douceur de la lingerie de nuit, le confort des tenues d’intérieur…

Monsieur y trouvera aussi des sous-vêtements masculins, boxers unis, à motifs colorés ou à messages, quelques pyjamas ainsi que des shorts de bain.

Voila une belle sélection underwear à shopper sans se ruiner !

La vente privée Undiz est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 17 mai 2020 à 8h.

Profitez rapidement de vos nouveaux dessous ! Showroomprivé prévoit une expédition rapide des commandes.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les dessous Undiz ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

