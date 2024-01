Vente privée UnderStory : lingerie coquette et romantique

Fantaisie et sensualité sont au rendez-vous de cette vente privée UnderStory. La marque de lingerie propose ses lignes ultra féminines à petits prix.

UnderStory

UnderStory propose des collections de lingerie féminine modernes pour le jour et la nuit.

La marque parisienne crée des pièces raffinées, aux détails frais et romantiques.

Ses jolis dessous affichent froufrous et volants, petits cœurs, broderies florales et fruitées.

La vente privée UnderStory

Ajoutez une touche de romantisme et d’impertinence dans votre tiroir à lingerie avec les dessous UnderStory !

La marque fait défiler ses jolies collections en vente privée chez Showroomprivé. On en profite pour s’offrir de beaux ensembles à prix doux.

On craque sur ses pièces légères en dentelle, tulle à plumetis ou brodé de fleurs, de cœurs, de fruits.

Zoom sur quelques belles parures à composer sur cette vente privée :

La lingerie UnderStory se porte aussi la nuit avec des nuisettes légères, des pyjamas caraco + short et des pantalons de satin.

Toutes ces jolies pièces sont à petits prix.

La vente privée UnderStory est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 25 janvier 2024.

J'y vais !

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour la lingerie UnderStory! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

J'en profite !

Cette vente privée UnderStory est terminée ?

Retrouvez un grand choix de pièces de lingerie sur la boutique Glamuse.

Jetez aussi un œil aux bons plans lingerie annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…