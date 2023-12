Vente privée Tila March : collections sacs et chaussures

Ajoutez du style à vos looks city avec les sacs et chaussures Tila March en vente privée. Craquez pour le Zelig et autres belles pièces à prix doux !

Tila March

Après s’est fait remarquer avec un sac de sa création, la rédactrice de mode Tamara Taichman lança Tila March en 2006. Le label propose alors des collections de sacs pratiques au style épuré et aux détails élégants.

Sa pièce phare : le Zelig, le sac fétiche de Tamara, adopté par les stars.

Très vite, la collection maroquinerie est complétée de beaux souliers féminins aux lignes tendance.

La vente privée Tila March

La marque parisienne vient présenter ses collections sacs et chaussures en vente privée. C’est l’occasion de s’offrir une belle pièce de créateur à prix doux chez BazarChic.

Au rayon chaussures, on craque sur ses souliers pour toutes les saisons : chelsea boots aux semelles épaisses, bottines à talons, bottes simples et élégantes, sandales à larges talons, babies et mocassins.

Voici quelques beaux modèles présents sur cette vente privée :

Au rayon maroquinerie, on retrouve un beau choix de sacs à bandoulière déclinés dans différents formats et coloris.

Toutes ces chaussures et ces sacs affichent de belles réductions. Profitez-en pour shopper vos pièces favorites à moitié prix !

La vente privée Tila March est ouverte chez BazarChic jusqu’au 25 décembre 2023.

