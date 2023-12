Vente privée Thomas Sabo : bijoux et charms en argent

Elégance et créativité sont au rendez-vous de cette vente privée Thomas Sabo. Offrez-vous ces bijoux haute fantaisie à prix doux !

Thomas Sabo

C’est en 1984 que Thomas Sabo, passionné de bijoux, lança sa marque éponyme.

Son créneau : le bijou lifestyle premium en argent

Sa volonté : proposer des pièces créatives et émotionnelles

Son bijou phare : le charm, à porter sur un collier ou en accumulation sur un bracelet.

Ses créations haute fantaisie sont conçues par les designers en Allemagne, soigneusement finies à la main et présentées dans toutes les capitales de la mode. Le design et la qualité irréprochable de ses bijoux ont fait le succès de la marque à l’international.

La vente privée Thomas Sabo

C’est chez Showroomprive que Thomas Sabo expose sa collection.

On se compose un bijou personnalisé avec les nombreux charms et beads à porter en pendentif ou en breloques sur un des colliers et bracelets supports.

Et on se choisit des bagues, bracelets, colliers, boucles d’oreilles par paires ou à l’unité.

Ces bijoux sont en argent sterling, plaqués or jaune ou rose, pour tous les goûts. Ils sont décoré d’émail, de quartz, jaspe, zircons et pierres synthétiques

Les bijoux Thomas Sabo se portent dépareillés et accumulés pour créer un look unique et affirmer son style.

Zoom sur quelques pièces disponibles sur cette vente privée, les compositions et accumulations possibles :

Tous ces bijoux sont à petits prix et affichent des réductions autour de 65%.

La vente privée Thomas Sabo est ouverte chez Showroomprive jusqu’au 24 décembre 2023 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour les bijoux Thomas Sabo ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Thomas Sabo est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans bijoux annoncés sur le blog !

